Biomerieux : Invest Securities réitère son objectif

(CercleFinance.com) - Invest Securities souligne que malgré le fort relèvement des objectifs 2020, avec une marge d'EBITA (19,6% vs 17%) et une croissance lfl plus élevés (+18% contre +16%), le titre a lourdement chuté hier (-5,5%).



' Cette réaction contraste avec la révision haussière de nos BNA 2020-22e (+13%/+5%/+5%) et repose sur des incertitudes quant à la dynamique post Covid-19 avec l'anticipation d'une moindre performance ' indique l'analyste.



' La valorisation actuelle, avec des multiples inférieurs aux niveaux de 2018/19, n'intègre pas l'effet catalyseur de la pandémie sur la base installée d'instruments qui devrait permettre de pérenniser la croissance des ventes et marges à MT ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses réitère son objectif de cours de 146 E et son opinion à l'achat.



