Biomerieux : Invest Securities passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Invest constate que malgré des résultats du 1er semestre très solides, le titre a fortement baissé depuis 1 mois (-19%).



' Cette contraction s'explique par une visibilité limitée sur les objectifs 2020 et sur 2021 et par des craintes relatives au renforcement de la concurrence sur le Covid-19. Dans un contexte de forte demande, nous pensons que la dynamique devrait se poursuivre au S2 et le Covid-19 devrait contribuer en 2021 ' indique le bureau d'analyses.



' Après relèvement de nos BNA 20-22e de +4%/+9%/+3% et le retour à une approche dynamique de valorisation, nous rehaussons notre objectif à 137E (contre 115E) et notre opinion à achat (contre neutre) ' rajoute Invest Securities.



' Le momentum positif de résultats devrait supplanter les inquiétudes relatives à la valorisation (PE 20 : 44x) '.



