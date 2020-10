Biomerieux : Guidance trop prudente, Invest passe à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La croissance de Biomérieux au 3e trimestre est ressortie ' largement au-dessus des attentes ' d'Invest Securities, notamment grâce aux performances de l'activité biologie moléculaire.



Cette performance amène donc le broker à relever ses estimations au 4e trimestre et au premier semestre 2021 sur la biologie moléculaire.

En revanche, il diminue ses attentes sur la microbiologie, ' en raison du durcissement des mesures barrières '.



Par ailleurs, l'analyse estime que les objectifs 2020 de Biomérieux ' paraissent extrêmement prudents '. Le broker table en effet sur une hausse du CA de +20,5% quand Biomérieux annonce +16% et sur un EBITDA à 540 millions (> 520 millions pour Biomérieux).



Dans ce contexte, Invest Securities revoit sa note sur le titre et passe de neutre à achat. Dans le même temps, le broker révise son objectif de cours, passant de 147 à 146 euros.





