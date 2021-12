Biomerieux : Aidé par la demande de tests respiratoires aux Etats-Unis, bioMérieux relève ses perspectives annuelles

(BFM Bourse) - BioMérieux rehausse ses objectif annuels en réaction à des ventes plus soutenues que prévu au 4e trimestre, en particulier sur le segment des panels respiratoires (tests rapides permettant la détection précoce de pathogènes responsables de maladies infectieuses) aux Etats-Unis.

Au sein d'un marché qui a de nouveau enclenché la marche arrière (-0,5% pour le CAC à 9h30), faisant preuve de prudence avant la publication de nouveaux chiffres de l'inflation aux Etats-Unis cet après-midi, bioMérieux surnage à la faveur de son relèvement de perspectives annuelles. Le titre du laboratoire spécialisé dans le diagnostic in vitro s'adjuge 1,8% à 124,15 euros et poursuit ainsi son rebond entamé ce lundi, après six séances consécutives bouclées dans le rouge à la suite de la découverte du variant Omicron.

La croissance organique (à changes et périmètre constants) du chiffre d'affaires 2021 est désormais attendue "au-dessus de 8%" (contre "entre 4% et 7%" auparavant), indique dans un communiqué le groupe qui avait déjà vu ses revenus croître de près de 20% à 3,12 milliards d'euros en 2020. Le résultat opérationnel courant, indicateur clé privilégié par la société, devrait être supérieur à 780 millions d'euros en 2021 (précédemment supérieur à 700 millions d'euros), contre 613 millions en 2020.

Des résultats de tests en une heure

Ce double relèvement d'objectifs s'appuie notamment sur une demande supérieure aux attentes aux Etats-Unis pour les panels respiratoires multiplexes (FilmArray, la "dernière avancée dans le diagnostic syndromique des maladies infectieuses, qui fournit des résultats rapides (une heure environ) pour une multitude de pathogènes pouvant être à l'origine d'un syndrome clinique infectieux" selon bioMérieux.

L'analyste d'Oddo BHF juge ainsi que bioMérieux "présente un bilan sain (avec une puissance de feu estimée à 2,5 milliards d'euros en vue de réaliser des opérations de croissance externe), un "momentum" et un profil bénéficiaire bien entretenus, ainsi qu'un intéressant flux de lancements de nouveautés (TB Dengue, TBIgra (test permettant de diagnostiquer une infection tuberculeuse latente, NDLR), MS (identification des mycobactéries, de Nocardia et des moisissures, NDLR), Nephrocheck (test déterminant le risque que certaines personnes gravement malades développent une insuffisance rénale aiguë), etc.)". "Par rapport à ses comparables, bioMérieux se traite assez en ligne avec l'allemand Qiagen (soit un PE* de 25)" remarque encore l'analyste, qui relève son objectif de 138,50 à 141,50 euros sur le titre, pour lequel il confirme sa recommandation à l'achat.

*PE = ratio cours sur bénéfices

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse