BIGBEN INTERACTIVE : Avis positif sur critères techniques et graphiques

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné BIGBEN INTERACTIVE pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), auparavant niveau dynamique de résistance majeur et précis, a été franchie du 23 au 25 août sans pause, et dans un niveau de participation nourri et en croissance. Depuis, les cours ont repris leur souffle avant d'entamer une phase de momentum haussier, que les investisseurs actifs pourront suivre, en conservant la position tant que les cous clôtureront au-dessus de la courbe de tendance évoquée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action BIGBEN INTERACTIVE à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre BIGBEN INTERACTIVE au cours de 16.300 € avec un objectif à 18.590 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 15.110 €.

Le conseil BIGBEN INTERACTIVE Positif 16.300 € Objectif : 18.590 € Potentiel : +14.05 % Stop : 15.110 € Résistance(s) : 18.600 / 20.000 / 21.350 Support(s) : 14.700 / 13.500 / 12.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime