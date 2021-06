Bigben interactive : Une 'décote injustifiée' selon Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les résultats 2020/2021 ressortent globalement en ligne avec ses attentes. Il indique cependant que le management se donne des objectifs prudents pour les 2 exercices à venir sur les activités Audio/Telco.



' En effet, le groupe préfère se concentrer sur l'amélioration des marges de ces activités, notamment en ouvrant de nouveaux canaux de distribution et en poussant les feux dans le développement des marques premium dont la marge brute peut atteindre 50% ' explique Invest Securities.



' Le titre Bigben souffre selon nous toujours d'une décote injustifiée d'env. -30% sur la valeur de de ses actifs (essentiellement composés d'action NACON) qui justifie notre opinion achat, avec un objectif de cours de 28E inchangé ' rajoute le bureau d'analyses.



