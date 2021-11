Bigben interactive : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Bigben Interactive mais abaisse son objectif de cours de 28 à 25 euros, au lendemain de résultats semestriels ressortis très inférieurs à son attente en termes de marge opérationnelle courante.



Le bureau d'études note aussi que le groupe a révisé ses objectifs pour l'exercice en cours à la baisse afin d'intégrer le décalage de quatre jeux vidéo initialement prévus pour le second semestre et ayant conduit à la révision des objectifs de Nacon.



'Cela dit, le rebond sera ainsi plus fort l'année prochaine', tempère Oddo, qui pour qui 'les perspectives sur les prochaines années restent bonnes avec d'importants catalogues de jeux, de nouveaux accessoires gaming, la contribution de Metronic, le déploiement de la 5G...'.



