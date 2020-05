Bigben interactive : Nette hausse, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Bigben avance ce mardi de +4,5%, poussé par l'analyste Oddo BHF confirme ce mardi sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, après des résultats en ligne avec les attentes.



'La situation financière du groupe est très saine avec un cash net qui ressort à 43.4 ME à fin mars 2020 (vs 47.8 MEe) après déduction d'une dette brute de 74.7 ME (hors IFRS 16) ; bénéficiant principalement de l'augmentation de capital de la filiale Nacon via l'IPO qui a permis de lever 109 ME', apprécie le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 18 euros, pour un potentiel de +55%.



