Bigben interactive : Nette hausse, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Bigben avance ce mardi de +4,2%, porté par l'analyste Euroland Corporate qui confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, après le succès de l'introduction en Bourse de sa filiale Nacon.



'Avec cette IPO, Nacon s'est dotée des capacités financières nécessaires pour délivrer son plan de croissance (CA de 180/200 ME d'ici 2022/23 avec une MOC supérieure à 20%) et financer ses investissements prévus autour de 40/50 ME dès 2020/21 (vs 29,4 ME en mars 2019 et 32 ME estimé en 2020)', analyse Euroland Corporate.



L'objectif de cours sur le titre Bigben, qui conserve 78,17% de Nacon, passe ainsi de 18,60 à 20 euros.



