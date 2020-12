Bigben interactive : Le titre gagne 4%, soutenu par un broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Bigben Interactive gagne près de 4% alors que ce matin, Invest Securities a confirmé sa recommandation d'achat sur le titre et relevé son objectif de cours à 26,7 E (contre 25,5 E précédemment).



L'analyste indique que l'élément majeur qui ressort de la conférence téléphonique concernant les résultats du 1er semestre 20-21 est la volonté affichée du management de réduire, sinon de tirer profit de la forte décote du titre Bigben (-37% à -46%) sur la valeur de ses actifs (essentiellement Nacon), et ce avant même la date fatidique fiscale d'octobre 2021.



' A cet effet, le groupe envisage d'émettre des obligations échangeables en actions Nacon, ce qui reviendrait à transformer la valeur des actions Nacon détenues par le groupe en cash directement disponible avec une prime ' indique Invest Securities.



