Bigben interactive : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Bigben, malgré un objectif de cours abaissé de 25,4 à 24,4 euros, jugeant que 'si le secteur du jeu vidéo n'a plus la cote en 2021, 2022 devrait s'annoncer comme un meilleur cru (nombreux lancements de jeux)'.



Le bureau d'études souligne que le titre a toujours été un support d'investissement pour profiter d'une exposition au jeu vidéo (via Nacon) avec une décote, décote que le management travaille à réduire (distribution de 4,5% de Nacon aux actionnaires de Bigben).



La thèse d'investissement d'Invest Securities demeure inchangée, 'd'autant que l'activité Audio/Telco démontre que sa valorisation, bien que limitée (74 millions d'euros dans sa valorisation) n'est pas négative comme certains le craignaient'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.