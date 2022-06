Bigben interactive : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Bigben avec un objectif de cours réduit de 24,7 à 23 euros, considérant que 'la thèse d'investissement sur Bigben repose essentiellement sur la décote face à Nacon'.



'Tombée aujourd'hui à 20% grâce au travail opéré par le management depuis l'IPO, elle devrait à nouveau se réduire avec la nouvelle distribution de 5,4% du capital de Nacon qui offre un rendement de près de 11% en tenant compte du dividende ordinaire', juge-t-il.



Ce rendement pourrait se prolonger selon l'analyste, le management ayant affiché son intention de continuer ces distributions jusqu'à tomber à 50% de Nacon (contre 66% à fin août et 56% en cas de conversion des obligations convertibles).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

