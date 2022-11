Bigben interactive : Invest Securities dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade son conseil sur le titre Bigben, passant de 'achat' à 'neutre', tandis que l'objectif de cours tombe à 7,2 euros, contre 11 euros auparavant.



'Outre les performances décevantes de sa filiale Nacon, Bigben est également confronté aux difficultés de Metronic, l'acquisition réalisée l'année dernière pour renforcer ses activités Audio/Telco', justifie Invest Securities.



Le broker pointe également les capacités financières 'sensiblement réduites' de Bigben, avec un retour aux actionnaires qui s'annonce plus faible dans les années à venir.



Dans ce contexte, 'il semble aujourd'hui plus intéressant d'investir directement sur Nacon pour ceux intéressés par le secteur du jeux vidéo', juge l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.