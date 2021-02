Bigben interactive : Invest Securities confirme son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime qu'en émettant des obligations échangeables en actions Nacon à hauteur de 87 ME, Bigben met à exécution son plan pour réduire la décote sur ses actifs (essentiellement des actions Nacon).



' Nous les estimons à environ -35% au cours actuel de Nacon, avant même la fin de la contrainte fiscale (niche Copé) l'empêchant de vendre directement ses titres Nacon sur le marché '.



' Cette émission représente une étape supplémentaire importante alors que les communiqués publiés vendredi dernier évoquent pour la première fois la possibilité d'un plan de rachat d'actions Bigben ' estime Invest Securities



Le bureau d'analyses confirme son opinion à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 27,6E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.