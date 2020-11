Bigben interactive : Invest Securities a initié à l'achat le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste a initié à l'achat le titre Bigben avec un objectif de cours de 25,5E.



' Cet objectif est obtenu par Somme des Parties, dont Nacon (filiale du groupe spécialisée dans le jeu vidéo introduite en mars 2020) constitue l'essentiel de la valeur (23,6E sur la base de notre OC), alors que nous retenons une valorisation très limitée des activités Audio/Telco (1,9E) ' indique Invest Securities.



' Le cours actuel (15,4E) fait ressortir une décote de -52% sur ce niveau. Le management pourrait résorber cette anomalie en distribuant des actions Nacon aux actionnaires de Bigben : cette opération ne peut pas être réalisée avant octobre 2021 pour des raisons fiscales mais elle représente un catalyseur majeur sur le titre dans l'année à venir ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.