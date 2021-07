Bigben interactive : Hausse de près de 3% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Bigben annonce un chiffre d'affaires de 56,7 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2021-22, soit une hausse de 2,8%, portée par l'Audio-Telco qui a bénéficié d'une base de comparaison favorable contrairement au pôle Nacon Gaming.



Nacon a en effet réalisé un chiffre d'affaires de 33,7 millions, soit une baisse de 11,3% en comparaison annuelle. 'Malgré un effet de base défavorable le back catalogue s'inscrit dans une dynamique positive', note cependant le groupe à son sujet.



Bigben confirme ses objectifs 2021-22, avec un chiffre d'affaires entre 300 et 320 millions d'euros et un taux de ROC de 13%, ainsi que ses objectifs 2022-23 d'un chiffre d'affaires entre 360 et 390 millions et d'un taux de ROC supérieur à 14%.



