Bigben interactive : Annulation de près de 514.000 actions

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive indique que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social, par voie d'annulation de 513.870 actions auto-détenues, rachetées entre le 2 mars et le 17 juin et représentant environ 2,57% du capital social de la société de jeux vidéo.



L'ensemble des actions annulées ont été rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions mis en oeuvre sur décision du conseil en date du 1er mars. Immédiatement après l'annulation, le capital social est divisé en 19.455.788 actions.



