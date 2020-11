Bic : Rejoint le réseau Plug and Play

(CercleFinance.com) - Bic, spécialiste mondial de la papeterie, des briquets et des rasoirs, s'associe à Plug and Play, la plus grande plateforme mondiale d'innovation qui connecte start-ups et entreprises.



Avec ce partenariat la marque française vise à améliorer son offre de produits afin de répondre toujours mieux aux nouvelles attentes des consommateurs et accélérer son processus d'innovation et de solutions durables.



Intégrer le réseau Plug and Play, devrait permettre à Bic d'entrer plus facilement en contact avec les bons partenaires et les meilleures start-ups présentes sur le marché.



