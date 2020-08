Bastide le confort : La crise sanitaire a boosté les revenus du pro de l'assistance médicale à domicile Bastide

(BFM Bourse) - Le cours du spécialiste de l’assistance médicale à domicile bondit jeudi à un plus haut depuis deux ans alors que la publication du chiffre d'affaires 2019-2020 fait apparaître une accélération de plus de 30% des revenus au dernier trimestre. Alors que Bastide reconnaissait en mars une dégradation de la visibilité, le groupe dépasse in fine largement ses objectif initiaux.

Alors que le groupe fondé par Guy Bastide (et toujours majoritairement détenu par le dirigeant et sa famille) avait formulé en mars, au début de la période de confinement dans l'Hexagone, un message relativement prudent pour 2019-202, l'exercice clos fin juin se révèle finalement encore plus dynamique qu'initialement attendu. De quoi conforter l'élan boursier du titre Bastide, qui accélère de 7,33% à 44,65 euros vers 10h30. Ce qui porte à plus de 80% le rebond total depuis le creux de la mi-mars.

En mars dernier, la société qui développe une offre complète pour les quatre principaux segments de marché de l'assistance du soin à domicile (vente et location de matériels permettant le maintien à domicile, assistance respiratoire, nutrition-perfusion et enfin stomathérapie, urologie et cicatrisation) reconnaissait dans son point semestriel que la crise sanitaire pénalisait logiquement la visibilité sur l'activité, faute de pouvoir en estimer précisément les impacts. Bastide notait toutefois que la forte récurrence de son modèle -les trois quarts du chiffre d'affaires proviennent d'activité récurrentes comme les prestations de services et l'installation de matériels permanents- devait en limiter les conséquences... Ce qui apparaît finalement comme un bel euphémisme.

En effet, au cours du quatrième trimestre (avril à juin) le groupe a certes vu ralentir le flux de nouveaux patients chroniques à prendre en charge, en raison des mesures de confinement. Mais inversement Bastide a enregistré un fort accroissement des ventes de dispositifs et de consommables médicaux et a accompagné le retour précoce à domicile de patients hospitalisés en maladies aiguës dans le cadre du "plan blanc". Un surcroît d'activité qui se traduit par une envolée de 34,9% (+32,9% organique) du chiffre d'affaires trimestriel, à 115,2 millions d'euros.

Vers un boom du maintien à domicile

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel 2019-2020 à 382,0 millions d'euros, un niveau bien supérieur à l'objectif initial d'une fourchette de 355 à 365 millions d'euros. Le taux de croissance de l'exercice ressort ainsi à +15,4%, dont +13,7% en organique.

Le niveau d'activité enregistré sur la fin de l'exercice, en particulier sur les activités ventes, conforte l'objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante située entre 8,5% et 9% (le détail des résultats sera publié le 28 octobre, après Bourse).

Dans un contexte qualifié de toujours incertain, Bastide ne formule pas encore d'objectifs chiffrés pour 2020-2021 mais entend poursuivre son développement organique, tout en bénéficiant en sus de l'intégration des sociétés acquises en juillet en France et en Espagne (représentant 9 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel cumulé).

Le groupe, qui a fait de la croissance externe un pilier de son développement depuis sa création en 1977, continue par ailleurs d'étudier des pistes d'acquisitions ciblées afin de renforcer ses positions sur ses métiers stratégiques. Métiers appelés à connaître un développement important au cours des prochaines années sous l'effet du vieillissement de la population d'une part et du manque de financement et du coût /de la saturation des structures d’accueil pour personnes dépendantes, sachant que le maintien à domicile est typiquement deux à trois fois moins cher.

