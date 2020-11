Bastide le confort : Le titre gagne plus de 3%, soutenu par un broker

(CercleFinance.com) - Le titre Bastide gagne plus de 3% alors que ce matin, Oddo révisait son opinion sur le titre, passant de 'neutre' à 'achat' et relevait son objectif de cours à 56 euros (contre 48 euros précédemment).



Bastide bénéficie du contexte Covid qui a pour effet de doper les ventes de matériel et équipements pour le maintien à domicile des patients.



Pour l'analyste, 'les leviers de moyen terme demeurent intacts (internationalisation, croissance externe, franchises) et offrent une certaine visibilité'.



'Nos attentes se situent au-dessus de la guidance et sont environ 2 à 3% supérieures aux attentes du consensus', conclut le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel