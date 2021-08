Bastide le confort : Recul limité du CA au 4e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bastide Le Confort Médical annonce avoir réalisé au quatrième trimestre 2020-21, un chiffre d'affaires de 111,5 millions d'euros, en recul de seulement 3,2% (dont -6,3% en organique), malgré une base de comparaison particulièrement exigeante du fait de la Covid-19.



La croissance dynamique et régulière des activités respiratoire et nutrition-perfusion-stomathérapie, ainsi que la solidité de l'activité auprès des collectivités, ont compensé la baisse conjoncturelle des ventes de consommables en magasins et sur Internet.



Fort d'un chiffre d'affaires annuel en hausse de 16,3% (+13,5% en organique) à 444,3 millions d'euros, supérieur à son objectif de 430 millions, le groupe de services de santé confirme son objectif d'une marge opérationnelle courante 2020-21 située autour de 8,5%.



Sur l'exercice 2021-22, Bastide Le Confort vise, après deux exercices en très forte croissance, une progression organique plus modérée de son chiffre d'affaires et entend accélérer sa stratégie de croissances externes ciblées.



