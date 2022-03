Bastide le confort : Légère baisse du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Bastide-Le Confort Médical publie au titre de son premier semestre 2021-22, un résultat net en baisse de 6% à 5,9 millions d'euros et un EBITDA en hausse de 7% à 46,8 millions, soit une marge en augmentation de plus de 1,5 point à 21,0%.



Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 1% à 223,1 millions d'euros, la forte dynamique de l'activité étant parvenue à compenser le repli mécanique des équipements de protection individuelle après une envolée des ventes un an auparavant liée à la crise sanitaire.



A l'issue de son premier semestre comptable, le prestataire de santé à domicile confirme son objectif de chiffre d'affaires supérieur à 460 millions d'euros sur une base organique avec un objectif de marge opérationnelle d'au moins 8,3% pour l'ensemble de l'exercice.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel