Bastide le confort : Hausse de 7,2% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Bastide annonce avoir réalisé sur son deuxième trimestre comptable un chiffre d'affaires de 91,3 millions d'euros, en hausse de +7,2% (+5,2% en organique), malgré des effets tarifaires défavorables en stomathérapie et en perfusion.



Cette progression porte le chiffre d'affaires semestriel à 176,6 millions d'euros (+8,1%, dont +6,2% en organique), confirmant la bonne dynamique globale du groupe de prestations de soins, toutes ses activités contribuant à la croissance.



Bastide confirme ses objectifs de chiffre d'affaires annuel compris entre 355 et 365 millions d'euros (après ajustement IFRS 15), hors nouvelles opérations de croissance externe, et de marge opérationnelle courante située entre 8,5% et 9%.



