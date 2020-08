Bastide le confort : Hausse de +34,9% des revenus trimestriels

(CercleFinance.com) - Le groupe Bastide Le Confort Médical annonce ce soir avoir réalisé au 4e trimestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 115,2 millions d'euros, en hausse de +34,9% (dont +32,9% en organique).



'Cette accélération de la croissance s'explique par un surcroît d'activité pendant la crise sanitaire Covid-19. Le Groupe a enregistré un fort accroissement des ventes de dispositifs et de consommables médicaux et a accompagné le retour précoce à domicile de patients hospitalisés en maladies aiguës dans le cadre du Plan Blanc. Ces éléments ont permis de compenser le ralentissement de la prise en charge de nouveaux patients chroniques durant cette même période, dû aux mesures de confinement', explique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BASTIDE LE CONFORT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok