Bastide le confort : Bien orienté après un relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Bastide prend plus de 3% dans le sillage d'un relèvement par le groupe de ses ambitions, pour anticiper désormais un chiffre d'affaires de plus de 430 millions d'euros en 2020-21, ainsi qu'une marge opérationnelle courante autour de 8,5%.



Ce relèvement s'appuie sur une activité semestrielle supérieure au plan de marche, avec un chiffre d'affaires de 221,4 millions (+25,4%, dont +22,5% en organique) au premier semestre 2020-21, dont 116 millions (+27,2%, dont +23,9% en organique) au deuxième trimestre.



'Le groupe continue par ailleurs d'étudier des opérations de croissance externes, de petite taille, dont certaines sont en cours de finalisation, afin de renforcer ses positions sur ses métiers à plus forte technicité', ajoute le prestataire de soins.



