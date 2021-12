AXA : Un niveau technique prêt à céder

(BFM Bourse) - AXA constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call 529AS émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 26 € et d’échéance courte au 18/03/2022.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le biais de fond est nettement haussier depuis novembre 2020, mouvement qui a été "relancé" énergiquement en février et en août, sur gap. Dans l'immédiat une phase de latéralisation s'est installée sous les 26 euros qui constitue de plus en plus un niveau de barrière prêt à céder. Si ce niveau devait céder rapidement dans un niveau de participation suffisant (c'est-à-dire en nette hausse), la formation d'une courte extension haussière prendrait corps.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 529AS, sur AXA, à 0.480 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 27.990 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 24.970 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.48 € CALL Objectif : 27.990 € Stop : 24.970 € Mnemo : 529AS Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 26.00 € Echéance : 18/03/2022

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime