Autodesk inc : Croissance de 27% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Autodesk a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en croissance de 27% à 1,50 dollar au titre de son quatrième trimestre comptable, et une marge opérationnelle ajustée améliorée de cinq points à 35% pour des revenus en hausse de 17% à 1,21 milliard (+15% à changes constants).



L'éditeur de logiciels d'entreprise a ainsi réalisé, sur l'exercice écoulé, un BPA ajusté de 5,07 dollars, une marge opérationnelle ajustée de 32% et des revenus de 4,39 milliards, des performances légèrement supérieures aux objectifs qu'il affichait il y trois mois.



Pour l'année fiscale qui commence, Autodesk anticipe un BPA ajusté entre 6,46 et 6,83 dollars ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée d'environ 37%, pour des revenus entre 5,02 et 5,12 milliards, en croissance de 14-17%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel