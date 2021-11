Atari : Nouveau directeur général d'Atari Chain

(CercleFinance.com) - Atari annonce la nomination de Matthew Burnett, succédant à Frédéric Chesnais, en tant qu'administrateur et directeur général de la filiale Atari Chain Limited, qui gère les opérations liées à la crypto-monnaie d'Atari.



Matthew Burnett a mené sa carrière dans le secteur de la gestion de patrimoine, travaillant pour des institutions telles qu'UBS, avant de fonder sa propre société éponyme. Il restera également vice-président des opérations stratégiques pour Atari Inc.



