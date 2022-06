Arcelormittal : JPMorgan dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a dégradé mercredi sa recommandation sur le titre ArcelorMittal, qu'il abaisse de 'surpondérer' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 48 à 32,5 euros.



Dans une étude consacrée aux aciéristes européens, l'intermédiaire reconnaît qu'ArcelorMittal a réalisé un travail 'remarquable' en arrivant à se désendetter et à redistribuer du capital à ses actionnaires, mais estime que l'incertitude économique du moment justifie de se montrer prudent.



JPMorgan invoque par ailleurs des niveaux de stocks élevés en Europe, une saisonnalité défavorable au troisième trimestre et les inquiétudes liées à l'évolution de certains marchés, comme l'automobile.



