Arcelormittal : Barclays relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur ArcelorMittal avec un objectif de cours relevé de 35 à 37 euros, dans une note consacrée aux sidérurgistes européens, pour lesquels il reste positif, 'même si le tableau devient plus compliqué à partir de maintenant'.



'L'essentiel à retenir est que, dans des conditions d'exploitation extrêmement difficiles, l'EBITDA par tonne du secteur au quatrième trimestre est resté bien supérieur aux creux précédents, grâce à la discipline de l'approvisionnement', souligne le broker.



