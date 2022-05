ARCELORMITTAL : Une barrière technique majeure

(BFM Bourse) - ARCELORMITTAL constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put C477S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 27.5 € et d’échéance courte au 16/12/2022. Le levier est proche de 3.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le gap baissier ample du 21 janvier avait alors défini un niveau technique qui allait prendre de l'importance, à savoir la barrière (résistance graphique) à proximité immédiate des 31 euros. Nous l'avons représentée en rouge et en gras sur le graphique ci-dessous. L'ombre basse de la bougie rouge tracée hier montre l'essoufflement caractéristique des cours sur ces niveaux vendeurs de court terme. Tout en maintenant un avis neutre de moyen terme, nous invitons les investisseurs les plus actifs à garder une position prudente sur l'action, et à couvrir momentanément leurs lignes en titres vifs, s'ils en ont.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique C477S, sur ARCELORMITTAL, à 1.510 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 26.610 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 31.510 €.

Le conseil WARRANT Achat à 1.51 € PUT Objectif : 26.610 € Stop : 31.510 € Mnemo : C477S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 27.50 € Echéance : 16/12/2022

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime