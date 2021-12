Aramis group : Malgré la croissance de l'activité, l'objectif de marge inchangé d'Aramis déçoit

(BFM Bourse) - Depuis le relèvement de ses perspectives pour l'exercice en cours jeudi dernier, le spécialiste de l'auto d'occasion Aramis accélère nettement sa chute en Bourse. En cause notamment, une marge qui apparaît décevante aux yeux du marché en regard du dynamisme actuel du marché d'occasion.

Aramis Group pourrait-il mieux faire ? En baisse dès ses premiers jours de cotation en juin dernier, le titre du spécialiste des véhicules d'occasion n'en finit plus de chuter en Bourse. Trois mois après avoir relevé ses estimations pour l'exercice 2020-2021 (clos fin septembre), l'entreprise a pourtant revu également à la hausse sa prévision pour l'exercice 2021-2022. Insuffisant aux yeux du marché : introduit à 23 euros l'unité, l'action a terminé mardi à 13,76 euros (le titre a même lâché près de 3% en séance, avant que les vendeurs ne redonnent un peu la main après 16 heures).

Accumulant depuis son introduction, il y a moins de six mois, 40% de pertes, le titre a accentué son recul depuis le relèvement jeudi dernier des objectifs pour l'exercice entamé en octobre, avec des chutes successives de 3,6% le jour-même, puis 6,2% le vendredi et encore 7,2% ce lundi. Parmi les objectifs revus à la hausse pour l'exercice 2021-2022, Aramis Group (qui réunit les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket) a fait part de son intention d'augmenter de plus de 45% les ventes de voitures reconditionnées, contre plus de 30% initialement. Son chiffre d'affaires devrait, lui, dépasser 1,6 milliard d'euros, contre 1,5 milliard précédemment annoncé. En revanche la marge d'Ebitda ajusté est toujours attendue à 1,5%. Et c'est sans doute là que le bât blesse, observe Sébastien Korchia, directeur des gestions collectives chez UBS La Maison de gestion.

"Le marché est visiblement déçu. Par son récent rebond, il s’attendait à des résultats plus robustes dans un marché du véhicule d’occasion extrêmement porteur, dopé par les pénuries de véhicules neufs. Or on s’aperçoit que la chute a accéléré après le relèvement d'objectifs de la semaine dernière. Ce qui semble polariser le marché, c’est que la marge d’Ebitda ajusté annuelle est ressortie à seulement 1,5%".

"Sur fond de dynamisme du marché de l'occasion, c'est la deuxième révision à la hausse d'Aramis depuis son introduction, mais le groupe peine à faire progresser son taux de marge, donc le marché s’inquiète de frais marketing toujours forts et de la concurrence avec notamment un acteur venu du Royaume-Uni, Cazoo, extrêmement agressif commercialement" poursuit-il.

Néanmoins, Aramis reste "un des rares acteurs à dégager une marge d’Ebitda positif", souligne le gérant. Le marché du véhicule d'occasion nécessite de la rigueur industrielle et des couts maitrisés pour gagner de l’argent. C’est aussi un marché où le volume est important : les ventes de véhicules d'occasion en ligne représentent seulement 1% du marché en Europe contre 10% outre-Atlantique, où ce mode d'acquisition est davantage passé dans les mœurs. "Il y a donc une grosse marge de progression à ce niveau" estime Sébastien Korchia.

Et Aramis ne manque pas d'atouts pour conquérir cet "immense marché, qui intéresse les jeunes, notamment en raison de leur pouvoir d’achat moindre et du mode de consommation, la seconde main, qui n’est plus perçue comme étant quelque chose de péjoratif", ajoute-t-il. "Aramis jouit d'une bonne réputation, grâce à la vente de produits de qualité ainsi que de sa garantie pour les acheteurs. Le groupe possède par ailleurs les usines en propre pour reconditionner. Sur le papier, c'est une très belle histoire: secteur de croissance, savoir-faire, notoriété" insiste Sébastien Korchia. Mais le marché reste extrêmement concurrentiel, sans barrière extrêmement forte à l’entrée et avec de nombreux acteurs extrêmement agressifs.

"Avec une marge d’Ebitda aussi faible, il va falloir qu'Aramis aille plus vite et plus fort pour consolider le marché, comme ils avaient annoncé leur intention de le faire lors de leur IPO". Ainsi que le rappelle le gérant, le groupe avait annoncé viser 9% de marge d'Ebitda "à long terme", d'où la déception en regard du maintien jeudi dernier d'une cible à 1,5% dans l'immédiat.

"Pour donner du positif à l’histoire, les problèmes d'approvisionnement pour les voitures neuves ne vont pas se régler du jour au lendemain et l’inflation non plus, donc le retournement sur le marché de la voiture d’occasion n’est pas pour tout de suite" estime encore Sébastien Korchia. Et si la récente chute du titre offre selon lui "une opportunité de rentrer à un prix attractif", Aramis n'en devra pas moins "retravailler sur les coûts et consolider le marché pour faire progresser sa marge" conclut-il.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse