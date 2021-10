Aramis group : Nomination d'un nouveau directeur financier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aramis Group a nommé jeudi Stéphane Rougeot au poste de directeur financier, nouvelle étape du renforcement de ses équipes suite à l'introduction en Bourse réalisée au mois de juin.



Stéphane Rougeot, qui était jusqu'ici directeur financier du spécialiste néerlandais de l'éclairage Signify, intégrera par ailleurs le comité exécutif du spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion.



Il doit prendre ses fonctions à compter d'aujourd'hui.



Aramis a également annoncé ce jeudi qu'Arnaud Defrenne, l'ancien directeur des technologies marketing de L'Oréal et directeur des technologies de Solocal, rejoindrait le groupe au poste de directeur de la technologie et de l'information.



Suite à ces annonces, le titre progressait de près de 3% jeudi matin à la Bourse de Paris. Il accuse encore un repli de quelque 30% depuis son entrée en Bourse.



