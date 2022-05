À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 872,6 millions d'euros au 1er semestre 2022 (clos le 31 mars) en croissance de +47,5% par rapport au 1er semestre 2021 en données pro forma (+77,7% en données publiées).



Le chiffre d'affaires du segment B2C - correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et préimmatriculées à particuliers - s'établit à 726,4 millions d'euros en hausse de +42,6% en données pro forma (+69,0% en données publiées).



L'EBITDA ajusté s'établit à 2,9 millions d'euros, contre 18,3 millions d'euros au 1er semestre 2021. Le résultat opérationnel ressort à -17,9 millions d'euros. Le résultat net au titre est de -20,3 millions d'euros.



Aramis Group confirme ses objectifs annuels 2022 : un chiffre d'affaires total supérieur à 1,7 milliard d'euros ; une croissance supérieure à +45% des volumes de véhicules reconditionnés et un EBITDA positif.



