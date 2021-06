Aramis group : A fait son entrée en bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aramis Group annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



' Cette introduction en bourse a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang ainsi que des investisseurs particuliers en France ', fait savoir ce soir la société.



Le montant des fonds levés par émission d'actions nouvelles s'élève à environ 250 ME, soit le montant visé par le groupe dans son communiqué du 26 mai dernier.



A ce montant s'ajoutent 138 ME cédés par les Fondateurs de la Société et certains actionnaires minoritaires, soit un montant total de 388 ME - qui pourrait être porté à environ 446 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation consentie par les Fondateurs de la Société, précise Aramis.



Sur la base du prix d'introduction de 23 euros par action, la capitalisation boursière d'Aramis Group s'élèvera donc à 1,9 milliard d'euros.



La négociation des actions Aramis Group débutera le 18 juin 2021





