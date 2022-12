Applied materials : Projets d'investissements d'ici 2030

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Applied Materials a annoncé mardi soir son intention d'investir plusieurs milliards de dollars dans son infrastructure d'innovation aux États-Unis et d'étendre sa capacité de fabrication mondiale d'ici 2030.



Au coeur de ces investissements, dont l'ampleur dépendra du soutien du gouvernement, il prévoit de construire un centre de R&D de nouvelle génération à Sunnyvale (Californie), qui travaillera avec les principaux fabricants de puces du monde et les universités.



En outre, Applied a l'intention d'étendre sa capacité de fabrication d'équipements aux États-Unis et d'investir dans de nouvelles infrastructures, notamment en agrandissant son site d'Austin (Texas) qui abrite ses opérations de fabrication en série depuis 1993.



L'équipementier pour semi-conducteurs ajoute investir également dans son infrastructure mondiale et qu'il organisera une cérémonie d'inauguration des travaux pour l'expansion de son hub régional à Singapour le 22 décembre.



