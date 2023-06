Applied materials : Projet de centre d'ingénierie en Inde

(CercleFinance.com) - Applied Materials annonce son intention de construire un centre d'ingénierie collaboratif à Bangalore, en Inde, centre qui sera axé sur le développement et la commercialisation de technologies pour les équipements de fabrication de semi-conducteurs.



Réunissant les ingénieurs d'Applied avec les fournisseurs et les établissements universitaires, ce nouveau centre s'appuiera sur les 20 ans d'histoire du groupe en Inde et participera à ses plans visant à renforcer son infrastructure mondiale d'innovation.



Il va investir 400 millions de dollars sur quatre ans dans ce projet. Au cours de ses cinq premières années d'activité, le centre devrait créer au moins 500 nouveaux emplois en ingénierie de pointe et potentiellement 2500 emplois manufacturiers.



