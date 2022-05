Applied materials : L'UE autorise l'entreprise avec Franklin

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Franklin Investments de Singapour et Applied Materials des États-Unis.



L'entreprise commune sera active dans la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation de revêtements spécialisés pour les poudres et les pièces, principalement pour les applications pharmaceutiques et l'aviation commerciale.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné les activités limitées prévues de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen.



