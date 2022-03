Applied materials : Dividende relevé et rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Applied Materials annonce l'approbation par son conseil d'administration d'une nouvelle autorisation de rachat d'actions de six milliards de dollars, complétant la précédente qui comptait 3,2 milliards de dollars restants à la fin du premier trimestre de son exercice 2022.



De plus, le conseil a approuvé une augmentation de 8,3% du dividende trimestriel en espèces, à 0,26 dollar par action, marquant ainsi sa cinquième augmentation annuelle consécutive. Le dividende est payable le 16 juin aux actionnaires inscrits en date du 26 mai prochain.



'Ces mesures démontrent la confiance d'Applied Materials dans notre capacité à générer de solides flux de trésorerie et des rendements attrayants pour les actionnaires', a déclaré Gary Dickerson, le CEO de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

