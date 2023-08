Applied materials : Dans le haut des objectifs trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Applied Materials a publié jeudi soir un BPA non-GAAP de 1,90 dollar, en baisse de 2% en comparaison annuelle, avec une marge d'exploitation ajustée en retrait de 1,7 point à 28,3% pour un chiffre d'affaires en repli de 1% à 6,43 milliards de dollars.



L'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs a ainsi réalisé des performances dans le haut de ses prévisions d'il y a trois mois, à savoir un BPA ajusté entre 1,56 et 1,92 dollar, ainsi que des revenus d'environ 6,15 milliards, à plus ou moins 400 millions.



'Ces dernières années, nous nous sommes concentrés sur des technologies clés pour accélérer l'ère de l'Internet des objets et de l'IA, ce qui nous permet de nous positionner pour une surperformance durable', explique son CEO Gary Dickerson.



Pour son quatrième trimestre 2022-23, Applied Materials prévoit un BPA ajusté qui devrait se situer entre 1,82 et 2,18 dollars, ainsi que des revenus d'environ 6,51 milliards de dollars, à plus ou moins 400 millions.



