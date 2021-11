Applied materials : Credit Suisse rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Applied Materials avec un objectif de cours à 12 mois rehaussé de 175 à 200 dollars, au lendemain de la publication trimestrielle de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.



'Les résultats du quatrième trimestre comptable sont ressortis à la borne basse des objectifs de la société, mais en dessous du consensus et les prévisions pour le premier trimestre se sont montrées inférieures', pointe le broker, qui incrimine les contraintes logistiques.



'Si les perturbations à court terme sont décevantes, cela n'impacte pas notre thèse à long terme d'une intensité de capital grandissante, de sommets et de creux plus élevés, ainsi que d'une croissance, de marges et de rendements supérieurs', juge-t-il cependant.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.