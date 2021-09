Antin : Une hausse de plus 25% pour les débuts en Bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Antin s'inscrivait en hausse de plus de 25% vendredi pour son premier jour de cotation, les investisseurs saluant avec enthousiasme la plus importante introduction en Bourse réalisée sur Euronext Paris cette année.



Après avoir ouvert à 30,2 euros, l'action évoluait vers 10h30 autour de 30 euros, soit une hausse de 25,2% par rapport au prix de 24 euros retenu dans le cadre de l'IPO.



Ce prix, qui se situait en haut de fourchette, permettait déjà au groupe d'investissement en infrastructures d'afficher, avant ses premiers pas en Bourse, une capitalisation boursière théorique de 4,1 milliards d'euros.



Aux niveaux atteints ce matin, la société est valorisée à plus de cinq milliards d'euros.



Dans un communiqué publié hier soir, Antin évoquait un 'grand succès' pour l'opération, qui s'est caractérisée selon lui par une forte demande émanant d'investisseurs institutionnels de premier plan, en France et à l'étranger.



Alain Rauscher et Mark Crosbie, les deux fondateurs et associés directeurs, font état d'une 'étape importante' en vue de la montée en puissance de la stratégie du groupe et de son développement dans de nouvelles géographies.



L'opération prévoit en effet une augmentation de capital pour un montant d'environ 350 millions d'euros pouvant être porté jusqu'à environ 402,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



Alain Rauscher et Mark Crosbie ont, de leur côté, prévu de céder des actions pour environ 200 millions d'euros, un montant qui pourrait atteindre 230 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.



