Antin : Prise de participation majoritaire dans Origis Energy

(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé lundi avoir signé un accord visant à acquérir une participation majoritaire au sein d'Origis Energy, une plateforme d'énergie renouvelable basée aux Etats-Unis.



Depuis son siège de Miami (Floride), Origis développe, construit et exploite des projets solaires et de stockage d'énergie par batterie à grande échelle, ainsi que des projets de production décentralisés.



Créée en 2008, l'entreprise a bouclé à ce jour 130 projets solaires et de stockage.



Dans un communiqué, Antin précise que la participation rachetée était jusqu'ici détenue par le PDG d'Origis, Guy Vanderhaegen, et par Global Atlantic Financial Group, un groupe financier récemment passé sous le giron de KKR.



Guy Vanderhaegen continuera à diriger l'entreprise et à en conserver une part importante.



Cette transaction - réalisée par le fonds IV d'Antin qui est doté de 6,5 milliards d'euros - constitue le troisième investissement sur le marché américain d'Antin, qui avait ouvert un bureau à New York en 2019.



La clôture de l'opération est prévue pour la fin 2021.



