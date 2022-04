Antin : Performances trimestrielles en nette hausse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a dévoilé lundi des performances trimestrielles en nette hausse, tirées par une collecte dynamique et une accélération de ses investissements.



La société de capital-investissement, spécialisée dans les investissements en infrastructures, indique que ses actifs sous gestion atteignaient 22 milliards d'euros à la fin mars, soit un taux de croissance annuel de 33,5%.



Antin IP, qui est basée entre Paris, Londres et New York, précise avoir levé quelque 13,7 milliards d'euros, un chiffre en hausse de 23,2% par rapport à la même période de l'an dernier.



Le fonds a par ailleurs poursuivi sa stratégie de rotation d'actifs en réalisant pour près de 3,3 milliards d'investissements et pour 2,3 milliards de cessions, dont le retrait de Roadchef, un opérateur d'aires de service autoroutières au Royaume-Uni.



'La performance de nos investissements continue d'être solide, sachant que tous nos fonds font aussi bien ou mieux que les projections', explique-t-il dans un communiqué.



La stratégie d'Antin consiste à prendre des participations majoritaires dans des entreprises d'infrastructure dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et des télécommunications.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action se repliait de 1,5% lundi matin suite à cette publication.



