Antin : Participation majoritaire dans Blue Elephant Energy

(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners, un fonds d'investissement spécialisé dans les infrastructures, a annoncé mardi avoir signé un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire au sein de l'entreprise allemande d'énergie renouvelable Blue Elephant Energy.



Basée à Hambourg, cette plateforme présente à la fois dans le solaire et l'éolien en Europe et en Amérique Latine, a conduit depuis sa création en 2016 plus de 80 dans huit pays pour afficher aujourd'hui une capacité de l'ordre de 1,3 GW.



Le montant de cette transaction, la première réalisée pour le compte du fonds V d'Antin, n'a pas été révélé, mais l'opération devrait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre.



