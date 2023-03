Antin : JPMorgan dégrade en l'absence de catalyseurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a dégradé mardi sa recommandation sur Antin, ramenée de 'surpondérer' à 'neutre' en raison d'un manque de catalyseurs sur le court terme.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire explique avoir de nouveau repoussé la perspective d'une clôture du fonds Flagship Fund V, désormais attendue début 2024 et non plus au troisième trimestre 2023.



L'analyse ajoute avoir revu à la baisse sa prévision d'Ebitda pour 2023, à 210 millions d'euros contre 227 millions précédemment, après la présentation par le groupe d'un objectif annuel compris entre 200 et 240 millions d'euros.



S'il reconnaît que la valorisation boursière d'Antin peut sembler 'attractive' après ses piètres performances depuis le début de l'année (-20%), JPMorgan dit n'envisager aucun élément susceptible d'entraîner une revalorisation significative du titre dans l'immédiat.



Le professionnel étaye son pessimisme par la morosité du sentiment de marché, qu'il attribue à la perspective d'un ralentissement de la demande des investisseurs institutionnels, susceptible de peser à son tour sur la collecte du groupe.



