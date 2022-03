Antin : Investissement stratégique dans le fret américain

(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé hier soir avoir conclu un investissement stratégique dans Lake State Railway Company, un réseau ferroviaire de fret régional basé dans le Michigan.



Créée en 1992, Lake State Railway Company propose des services de transport de marchandises, d'entreprosage du matériel roulant et de transbordement à partir d'un réseau long de 375 miles (600 km).



En 2021, cet opérateur qui revendique une soixantaine de clients et 135 employés a transporté plus de 60.000 wagons de marchandises.



Antin dit maintenant vouloir travailler avec son équipe de direction en vue d'accélérer encore sa croissance.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel