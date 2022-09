Antin : BofA reste neutre, mais avec un objectif amélioré

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a maintenu jeudi son opinion 'neutre' sur le titre Antin, avec un objectif de cours toutefois relevé de 26 à 28,5 euros suite aux résultats semestriels dévoilés mardi par le spécialiste de l'investissement en infrastructures.



Dans son étude, BofA explique le repli du bénéfice net du groupe sur les six premiers mois de l'année par les efforts d'investissement consentis pour le lancement du nouveau fonds Fund V, qui a déjà réussi à lever 11 milliards d'euros et qui devrait contribuer aux résultats à compter de l'année prochaine.



S'il dit apprécier Antin en tant qu'entreprise, tout particulièrement dans un environnement où la société est à même de tirer parti de ses métiers défensifs dans les infrastructures, la banque américaine se montre prudente pour des questions de valorisation.



Aux niveaux actuels, explique-t-elle, le titre se traite en effet dans la borne haute des multiples de son secteur, ce qui lui confère un potentiel de hausse limité, souligne BofA dans sa note.



