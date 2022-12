Antin : Acquisition dans l'Internet haut débit en Floride

(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé lundi l'acquisition d'une participation majoritaire au sein d'OpticalTel, l'un des principaux fournisseurs de services hauts débits en Floride.



Créé en 2004, OpticalTel est un opérateur régional à forte croissance qui fournit des services de télécommunications à haute vitesse, principalement à des grands propriétaires privés et des copropriétés.



Antin dit avoir réalisé cette acquisition via son fonds 'Mid Cap'. L'opération devrait être finalisée début 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel