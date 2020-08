Amazon.com : Vers un nouveau centre de distribution au Texas

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce ce jeudi avoir l'intention d'ouvrir son premier centre de distribution à Forney, au Texas.



'Le nouveau centre de distribution, qui devrait être lancé en 2021, créera plus de 500 nouveaux emplois à temps plein avec une rémunération et des avantages sociaux de premier ordre dès le premier jour', assure Amazon.



Amazon prévoit également une nouvelle station de livraison à Forney. Elle devrait être lancée plus tard en 2020.



